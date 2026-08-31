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محمد صلاح أساسيًا .. تشكيل طرابزون سبور أمام سبورتيف بالدوري التركي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح أساسيا.. تشكيل طرابزون أمام سبورتيف في الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي

أعلن فاتح تكيه، المدير الفني لنادي طرابزون سبور، التشكيل الأساسي لمواجهة أميد سبورتيف، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على ملعب «سيرانتيبي ديسكي»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري التركي للموسم الكروي 2026-2027.

ويعتمد فاتح تكيه على محمد صلاح في قيادة الخط الهجومي لطرابزون سبور؛ بعدما أصبح النجم المصري أحد أبرز الأوراق الهجومية للفريق منذ انضمامه إلى صفوفه.

تشكيل طرابزون سبور أمام أميد سبورتيف

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ستيفان سافيتش – تشيبوكي نوايوو – مصطفى إسكيلهلاك – سيدني لوبيز كابرال.

الوسط: مليح كاباساكال – فابينيو – إرنست موتشي.

الهجوم: محمد صلاح – نواه سافيو – بول أونواتشو.

سبور سبورتيف محمد صلاح الدوري التركي صلاح

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