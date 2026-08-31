بديل محمد صلاح..ليفربول يعلن رسميًا التعاقد مع برادلي باركولا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع الفرنسي برادلي باركولا، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الموسم الجديد.

وأكد ليفربول في بيان رسمي إتمام الاتفاق مع باريس سان جيرمان لضم باركولا، بعقد طويل الأمد، مع الإشارة إلى أن إتمام الصفقة مرتبط بالحصول على التصريح الدولي.

ويأتي تعاقد ليفربول مع باركولا في إطار خطة النادي لتعزيز الخط الهجومي، خاصة بعد رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ولم يكشف ليفربول عن القيمة الرسمية للصفقة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية وصول إجمالي قيمتها إلى 145 مليون يورو، شاملة الإضافات.

وأعرب باركولا عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى ليفربول، مؤكدًا أن اللعب بقميص النادي الإنجليزي يمثل شرفًا كبيرًا بالنسبة له، وأنه يتطلع للمشاركة في المباريات وتحقيق البطولات.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، إن أحد أبرز أهدافه هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى رغبته في البقاء مع النادي لفترة طويلة، وهو ما دفعه للتوقيع على عقد طويل الأمد.

كما تحدث باركولا عن أجواء ملعب آنفيلد، موضحًا أنه سبق له اللعب هناك مرتين، وشاهد عن قرب الحماس الكبير للجماهير ودعمها للاعبي الفريق.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب الفرنسي القميص رقم 29 مع ليفربول، وهو الرقم نفسه الذي كان يرتديه خلال فترة وجوده مع باريس سان جيرمان.

ويجيد باركولا، البالغ من العمر 23 عامًا، اللعب في مركز الجناح الأيسر، إلى جانب قدرته على المشاركة في الجناح الأيمن ومركز المهاجم الوهمي، وخاض ثلاثة مواسم مع باريس سان جيرمان، حقق خلالها عدة ألقاب.