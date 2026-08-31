اصبروا.. مورينيو يدافع عن صفقة ريال مدريد الجديدة

دعى جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إلى التحلي بالصبر مع الإيفواري يان ديوماندي، الذي انتقل إلى الفريق الإسباني في صفقة ضخمة هذا الصيف، بعد عدم ظهوره بالشكل المطلوب بعد ثلاث مشاركات كبديل.

انضم ديوماندي، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى ريال مدريد قادمًا من لايبزيج في وقت سابق من هذا الشهر مقابل 125 مليون يورو، وشارك اللاعب في فوز ريال مدريد على مالاجا بنتيجة 4-0، لكنه لم يتمكن من تكرار مستواه الذي قدمه في الدوري الألماني الموسم الماضي أو مع منتخب ساحل العاج خلال كأس العالم.

قال مورينيو: "عليه أن يتقدم تدريجيا، لقد لعب 20 أو 15 أو 30 دقيقة في المباريات الثلاث حتى الآن، إنه يعمل بجدٍ واجتهاد، إنه متواضع ومتشوق للتعلم والعمل، يستمع إلي وإلى زملائه. سيتطور بالتأكيد".

وأضاف: “الصبر مطلوب، عادةً، عندما يتحدث الناس عن صفقة بهذا الحجم، يتوقعون شخصًا يأتي ويُحدث ضجة كبيرة في العالم، هذا ليس هو الحال، إنه صغير السن، لكن لديه إمكانيات هائلة، تريّثوا، تحلوا بالصبر.”

أرقام

سجل ديوماندي 12 هدفا وصنع تسعة أهداف أخرى في 33 مباراة في الدوري الألماني مع لايبزيغ الموسم الماضي، ثم قدم أداء رائعا في كأس العالم قبل أن يتم إقصاء ساحل العاج على يد النرويج من دور الـ32.

وسلاقي ريال مدريد نظيره ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم الجمعة قبل أن يستضيف إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في 8 سبتمبر.