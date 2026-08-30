رد غير متوقع من فليك بعد تصريحات مورينيو عن تتويج مبابي بالكرة الذهبية

رفض الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، الانخراط في الجدل الدائر حول المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على نجاح الفريق وليس الحملات الفردية لدعم اللاعبين.

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، بعدما وُجه إليه سؤال بشأن تصريحات جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشة، الذي أعلن دعمه للفرنسي كيليان مبابي للفوز بالكرة الذهبية.

وسأل أحد الصحفيين فليك عن موقفه من إمكانية إطلاق حملة لدعم أحد لاعبي برشلونة، في ظل وجود أسماء بارزة مثل رودري، أفضل لاعب في كأس العالم، ولامين يامال، للمنافسة على الجائزة.

ورد فليك قائلًا: «هذه ليست مهمتي. مهمتي صعبة بما يكفي، لذلك لا أحتاج إلى متابعة هذه الأمور».

وأضاف المدير الفني لبرشلونة: «بالطبع، لدي أيضًا الكثير من اللاعبين المميزين في فريقي، لكن بصراحة، لست من محبي هذه الأمور».

وأوضح فليك أن نجاح الفريق يجب أن يكون الأولوية بالنسبة له، مؤكدًا: «في النهاية، بالنسبة لي، كل شيء يتعلق بالفريق. عندما يحقق الفريق النجاح، ترتفع بطبيعة الحال فرص لاعبيه في الفوز بالجوائز الفردية».

واختتم فليك حديثه بالإشارة إلى صعوبة اختيار لاعب واحد للفوز بالجائزة، قائلًا: «هناك الكثير من اللاعبين الرائعين، من الطراز العالمي، هنا في إسبانيا وكذلك في مختلف أنحاء العالم، ولذلك ليس من السهل اختيار لاعب واحد».