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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يطرق باب أرسنال.. جابرييل جيسوس يقترب من كامب نو

جابرييل جيسوس
جابرييل جيسوس
يارا أمين

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحرك نادي برشلونة من أجل التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لما ذكره الصحفي فيرناندو بولو، بصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن برشلونة دخل في مفاوضات بشأن التعاقد مع جابرييل جيسوس، في ظل رغبة النادي الكتالوني في تدعيم مركز المهاجم.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرى في المهاجم البرازيلي خيارًا مناسبًا ليكون بديلًا في مركز رأس الحربة، ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويبحث برشلونة عن تدعيم الخط الأمامي بعنصر قادر على منح الجهاز الفني خيارات إضافية، خاصة في ظل المنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم الجديد.

ويملك جابرييل جيسوس خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية، بعدما خاض تجارب بارزة مع مانشستر سيتي وأرسنال، إلى جانب مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل.

وتترقب جماهير برشلونة تطورات المفاوضات خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان النادي الكتالوني سيتمكن من التوصل إلى اتفاق مع أرسنال واللاعب لحسم الصفقة.

نادي برشلونة جابرييل جيسوس أرسنال برشلونة منتخب البرازيل

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