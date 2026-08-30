تنفيدا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تغيير عداد الكهرباء المعطل في مدة أقصاها 72 ساعة

لم يعد تعطل عداد الكهرباء مشكلة تحتاج وقتا وانتظارا طويلا لحين تغييره، بعد توجيهات الرئيس السيسي الواضحة والمباشرة لوزير الكهرباء بالإشراف والدقيق على منظومة فواتير الكهرباء، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات والتعامل السريع مع المشكلات التي تواجههم

وبالنسبة للعدادات الكهرباء المعطلة فإن الإجراء الجديد يستهدف سرعة التعامل مع البلاغ من خلال منظومة الشكاوى، مع توفير عدادات طوارئ لدى الورديات، على أن يتم تغيير العداد المعطل خلال مدة أقصاها 72 ساعة، مع استمرار متابعة البلاغ والتواصل مع المواطن.

وتستهدف هذه الإجراءات رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل زمن الاستجابة للأعطال، وتحسين آليات التواصل بين شركات توزيع الكهرباء والمشتركين

الإبلاغ عن عطل عداد الكهرباء

وجه وزير الكهرباء بتوفير عدادات طوارئ بحوزة الورديات، بما يسمح بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة من خلال منظومة الشكاوى وتركيب العداد عند الحاجة، بدلًا من ترك المواطن لفترة طويلة في انتظار حل المشكلة.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى والبلاغات والتواصل المباشر مع المواطنين مقدمي البلاغات، إلى جانب مراجعة التظلمات والشكاوى وإعداد تقارير دورية حول معدلات الاستجابة.

72 ساعة لتغيير عداد الكهرباء المعطل

ووجه الدكتور محمود عصمت شركات توزيع الكهرباء الالتزام بتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة ضمن إجراءات تستهدف رفع سرعة الاستجابة للأعطال وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين وزيادة أعداد فرق الدعم الفني وتعزيز لجان المتابعة والتفتيش والرقابة، بما يضمن استمرار متابعة البلاغات والتعامل معها وفق الإجراءات المنظمة.

ولا يقتصر التحرك على أعطال العدادات فقط، حيث ناقش وزير الكهرباء خلال اجتماعه مع رؤساء شركات التوزيع ورؤساء القطاعات التجارية آليات إصدار ومراجعة الفواتير، والتأكيد على دقة احتساب الاستهلاك وتسجيل القراءات الفعلية.

وشدد الوزير على عدم الأخذ بالقراءات غير المصورة للعدادات، والتأكيد على تسجيل الاستهلاك الفعلي لكل مشترك، إلى جانب توحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات التوزيع وتقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطنين واللوائح المنظمة.

وأوضح مصدر لصدي البلد أن عدادات الكهرباء التقليدية المعطلة سيتم تغير ها بعدادات كهرباء مسبوقة الدفع.