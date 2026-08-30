قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس غضب نجم الأهلي بعد مواجهة زد.. تفاصيل
نتنياهو يدين الأعمال الإجرامية للمستوطنين ويطالب باعتقالهم
افتحي إحنا الدليفري.. تفاصيل حبس مقتحمي شقة سيدة أجنبية بالبساتين
مصر تراهن على الدواجن والبتلو.. 200 مليار جنيه استثمارات داجنة و600 ألف طن لحوم حمراء
انطلاق منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري
رياح محملة بالأتربة .. الأرصاد تكشف موعد انتهاء ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط
بعد انتهاء الإجازة .. سعر الدولار اليوم
تركيا تهاجم إسرائيل: تمارس دعاية نازية.. والاتهامات ضد أردوغان أكاذيب
خفض هائل.. تصريح غريب لرئيسة فنزويلا حول صفقة 100 عام مع ترامب
موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي وسموحة
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدخل التنفيذ في أكتوبر.. حالات التصالح وضوابط التسوية
%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تطورات جديدة بشأن موقف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء.

وقال هاني حتحوت عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن هناك تواصل حدث خلال الساعات الماضية من جانب مسؤولي الزمالك مع محامي خوان بيزيرا.

وأضاف أن الزمالك يتمسك بموقفه بضرورة عودة اللاعب إلى القاهرة والانتظام في التدريبات.

وأشار إلى أن محامي اللاعب أصبح مقتنعًا بضرورة عودة بيزيرا إلى القاهرة، وبدأ في إقناعه بأنه لا مجال سوى العودة إلى الزمالك، ومن ثم محاولة إقناع مسؤولي النادي بالرحيل.


وأكمل أنه لن يتم وضع راتب شهر 9 في حساب اللاعب إلا بعد عودته إلى القاهرة، خاصة إن الزمالك سدد راتب بيزيرا حتى نهاية أغسطس الحالي منعًا لتقدم اللاعب بشكوى في فيفا.

وأستطرد أنه فور وصول بيزيرا إلى القاهرة سيخضع للتحقيق، ومن ثم سيتم توقيع أكبر عقوبة في تاريخ نادي الزمالك، وفقًا للوائح المعتمدة بالنادي.

واختتم تصريحاته قائلًا: "مسؤولو الزمالك يرون خلال الفترة الحالية أن بيزيرا سيعود إلى القاهرة في أقرب وقت خلال شهر 9".

الإعلامي هاني حتحوت هاني حتحوت مسؤولو الزمالك بيزيرا عودة اللاعب إلى القاهرة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

المتهم

سيب الأوردر جوه السوبر ماركت | سقوط بطل حادث النصب الصادم في المنيل

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ورابطها وتفاصيلها|ماذا أعلنت التعليم؟

سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك..

انخفاض يصل لـ70 قرشًا.. سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك

سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. الأخضر بكام النهارده؟

سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. الأخضر بكام النهاردة؟

ترشيحاتنا

خسوف القمر

«قمر الحفش» يظهر في السماء.. ماذا حدث خلال 5 ساعات و38 دقيقة؟

هالاند

لعنة شمشون أم تميمة حظ؟.. حلاقة هالاند تفتح أخطر سؤال في عالم الرياضة

رائد فضاء

لماذا يلمع واقي خوذة رائد الفضاء باللون الذهبي؟.. سر علمي يحمي عينيه

بالصور

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فستان أنيق.. درة تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إطلالة صيفية.. هند صبري تستعرض رشاقتها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

200 سيارة روبوتية في 2026‏.. موسكو توسع تجارب التاكسي ذاتي القيادة

التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة

فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

السيارة Olinia Uno

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد