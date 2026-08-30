تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تطورات جديدة بشأن موقف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء.

وقال هاني حتحوت عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن هناك تواصل حدث خلال الساعات الماضية من جانب مسؤولي الزمالك مع محامي خوان بيزيرا.

وأضاف أن الزمالك يتمسك بموقفه بضرورة عودة اللاعب إلى القاهرة والانتظام في التدريبات.

وأشار إلى أن محامي اللاعب أصبح مقتنعًا بضرورة عودة بيزيرا إلى القاهرة، وبدأ في إقناعه بأنه لا مجال سوى العودة إلى الزمالك، ومن ثم محاولة إقناع مسؤولي النادي بالرحيل.



وأكمل أنه لن يتم وضع راتب شهر 9 في حساب اللاعب إلا بعد عودته إلى القاهرة، خاصة إن الزمالك سدد راتب بيزيرا حتى نهاية أغسطس الحالي منعًا لتقدم اللاعب بشكوى في فيفا.

وأستطرد أنه فور وصول بيزيرا إلى القاهرة سيخضع للتحقيق، ومن ثم سيتم توقيع أكبر عقوبة في تاريخ نادي الزمالك، وفقًا للوائح المعتمدة بالنادي.

واختتم تصريحاته قائلًا: "مسؤولو الزمالك يرون خلال الفترة الحالية أن بيزيرا سيعود إلى القاهرة في أقرب وقت خلال شهر 9".