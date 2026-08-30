أخبار السويس اليوم.. جامعة السويس تواصل مهرجان طرب.. والمحافظ يخصص ميني باصات للطلاب

تشهد محافظة السويس عددا من الفعاليات والخدمات المهمة أبرزها استمرار منافسات مهرجان طرب 2 بجامعة السويس إلى جانب توفير وسائل نقل ميسرة للطلاب بأجر رمزي

جامعة السويس تواصل منافسات مهرجان طرب 2

تواصل جامعة السويس فعاليات النسخة الثانية من مهرجان طرب 2 للموسيقى والغناء، المقام خلال الفترة من 26 حتى 30 أغسطس بمشاركة عدد من الجامعات المصرية

وشهدت المنافسات عروضا موسيقية وغنائية لطلاب جامعات الفيوم وسوهاج وأسيوط وكفر الشيخ وبورسعيد وطنطا وقنا فيما تواصل لجان التحكيم تقييم المشاركات تمهيدا لإعلان الفائزين وتكريمهم في ختام المهرجان

ومن المقرر استكمال المنافسات السبت بمشاركة جامعات المنوفية والعاصمة والإسكندرية والسويس والقاهرة

محافظ السويس يوجه بتوفير ميني باصات للطلاب

وجه اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، بتخصيص 2 ميني باص من مشروع نقل الركاب لخدمة طلاب الجامعة بأجر رمزي، لتوفير وسيلة انتقال آمنة ومنتظمة خلال العام الدراسي

وتعمل الميني باصات على خط الموشي – الإسعاف – بوابة الجامعة، حيث تبدأ رحلات الذهاب من 7:30 حتى 9 صباحًا، والعودة من 1:30 حتى 3 عصرا

ومن المقرر تشغيل الخدمة من أول يوم في الدراسة طوال أيام الأسبوع باستثناء العطلات، بهدف تخفيف أعباء الانتقال على الطلاب وأسرهم



