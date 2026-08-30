عبر قنوات أمنية.. الاحتلال يخبر أمريكا فشل المناطق التجريبية في جنوب لبنان

أكد تقرير لموقع "والا" العبري، أن حكومة الاحتلال نقلت إلى الولايات المتحدة، عبر قنوات أمنية، رسالة مفادها أن مخطط المناطق التجريبية في جنوب لبنان فشل.

بدأ تنفيذ المخطط عقب توقيع مذكرة التفاهم بين بيروت والاحتلال.

وبحسب التقرير، نقلت "إسرائيل" إلى واشنطن معلومات حول أداء الجيش اللبناني، وأعربت عن استيائها الشديد من طريقة تعامله مع البنى التحتية التابعة لحزب الله والمقاومين في المنطقة.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "الجيش اللبناني لا يدمر البنى التحتية التابعة لحزب الله استنادًا إلى الإحداثيات التي يزوده بها جيش الاحتلال، وفي الوقت نفسه يطلب إحداثيات إضافية، رغم أنه لا يفعل شيئًا حيال ما لديه".

وكان جيش الاحتلال قد وجه انتقادات لأداء الجيش اللبناني، متهمًا إياه بعدم التحرك بصورة فعالة ضد بنى حزب الله التحتية في جنوب لبنان.

وبحسب تقديرات مسؤولين كبار في جيش الاحتلال، يخشى قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الدخول في مواجهة مع قادة الحزب في جنوب لبنان، كما أنه لا يتحرك بفاعلية في عمليات التمشيط وتحديد مواقع البنى التحتية العسكرية والأسلحة، على حد زعم المسؤولين.