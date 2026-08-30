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كريم حسن شحاتة يكشف كواليس مثيرة بشأن محمد معروف ووائل جمعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس مثيرة بشأن محمد معروف ووائل جمعة

الاهلي وزد
الاهلي وزد
رباب الهواري

أثار الحديث عن واقعة مباراة الأهلي وزد جدلًا واسعًا، بعدما تردد وجود مطالبة من الحكم محمد معروف، لوائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي، باستبدال أحد لاعبي الفريق خوفًا من تعرضه للطرد خلال اللقاء.

وكشف كريم حسن شحاتة، عبر قناة الحياة، عن تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الحكم محمد معروف تحدث مع وائل جمعة بشأن علي محمود، لاعب الأهلي، بعدما حصل الأخير على بطاقة صفراء خلال المباراة.

وقال كريم حسن شحاتة إن محمد معروف وجه حديثًا إلى وائل جمعة، وطالبه بإخراج علي محمود من الملعب، موضحًا أن الحكم أشار إلى امتلاك اللاعب بطاقة صفراء، وأنه لن يستطيع حمايته من الحصول على بطاقة أخرى قد تؤدي إلى طرده.

وائل جمعة ينفي حديث الحكم معه

في المقابل، نفى وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صحة ما تردد بشأن حديث محمد معروف معه خلال مباراة زد، مؤكدًا أن الواقعة لم تحدث من الأساس.

وشدد جمعة على أن ما يتم تداوله حول مطالبة الحكم له باستبدال علي محمود بسبب حصوله على بطاقة صفراء لا أساس له من الصحة، واصفًا هذه الأنباء بأنها غير صحيحة وكاذبة.

وقال مدير الكرة بالأهلي: «ما تردد عن حديث الحكم محمد معروف معي لتبديل علي محمود لاعب الفريق خوفًا من حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء زد كلام كاذب وغير صحيح».

جدل حول الواقعة بعد مباراة الأهلي وزد

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل التي صاحبت مواجهة الأهلي وزد، خاصة مع تداول روايات مختلفة بشأن ما دار بين الجهاز الإداري للأهلي وطاقم التحكيم أثناء المباراة.

وبينما أكد كريم حسن شحاتة الواقعة ونقل تفاصيل الحديث المنسوب إلى محمد معروف، جاء رد وائل جمعة حاسمًا بالنفي، مشددًا على أن مثل هذا الأمر «مستحيل أن يحدث من الأساس».

ويزيد اختلاف الروايتين من حالة الجدل حول الواقعة، في انتظار أي توضيحات جديدة من الأطراف المعنية لحسم حقيقة ما جرى خلال المباراة.


 

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