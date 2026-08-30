أخبار التوك شو| متحدث الشباب: أكثر من 900 بعثة رياضية تضم بين 25 لـ 30 ألف لاعب سنويا.. شعبة الخضار تحسم جدل وصول سعر الطماطم إلى 40 و50 جنيهًا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



متحدث الشباب: أكثر من 900 بعثة رياضية تضم 25 إلى 30 ألف لاعب سنويا

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ التحقيقات المتعلقة ببعثات اللاعبين وهروبهم واختفائهم تمثل جانبًا هامشيًا مقارنة بالمشكلة الأساسية المرتبطة بأوضاع لاعبي الألعاب الفردية، مؤكدًا اتفاقه مع طرح الإعلامية لميس الحديدي بشأن ضرورة البحث في أصل المشكلة وليس الاكتفاء بمسار التحقيقات.

زيادة مقاعد طلاب STEM في الجامعات | طلب عاجل لأولياء الأمور

طالبت فاطمة سيد إحدى أولياء أمور طلاب مدارس stem، ، بزيادة أعداد المقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب في الجامعات، مؤكدة أن الطلاب تلقوا تدريبًا تطبيقيًا خلال دراستهم، وعملوا بأيديهم على ابتكارات ومشروعات في مجالات مختلفة، بينها الطب والهندسة.

خبير مصرفي: الإجراء الأمريكي المقترح يخص فروع بنك مصر في الإمارات وحدها

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن التعامل مع بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فروع بنك مصر في الإمارات يجب أن يكون بعيدًا عن التهويل أو التهوين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمنطوق القرار الأمريكي بدقة وعدم تحميله تفسيرات تتجاوز ما ورد فيه.

شعبة الخضار تحسم جدل وصول سعر الطماطم إلى 40 و50 جنيهًا

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، صحة التوقعات المتداولة بشأن وصول أسعار الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السوق لا تشهد حاليًا أزمة في إنتاج الطماطم أو نقصًا حادًا في المعروض.

احسب فاتورتك.. خطوات بسيطة خلال فصل الصيف لاحتساب الاستهلاك الكهربائي

كشف الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن التكليفات الموجهة إلى وزير الكهرباء تتضمن ضرورة تحقيق الدقة وضبط فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، مشيرا إلى أن هذه الملفات أصبحت ضمن الأولويات، ولا تحتاج بالضرورة إلى تدخل رئاسي للتركيز عليها، باعتبارها من الأمور الأساسية التي يجب التعامل معها.

شعبة المستوردين: فتح الباب لتصدير فائض السكر يحمي المصانع الوطنية

أكد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار الحكومة بالسماح بتصدير فائض السكر المحلي حتى نهاية عام 2026 يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري في الأسواق العالمية.

مصطفى كامل يحذر من فوضى السوشيال ميديا

حذر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، من حالة الفوضى التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن سهولة استخدام الهواتف والمنصات الرقمية أتاحت للبعض ممارسة الإساءة والتشهير بالشخصيات العامة دون ضوابط كافية.

رئيس مركز تغير المناخ: استصلاح 2.4 مليون فدان خلال 10 سنوات يدعم الإنتاج والصادرات الزراعية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن معدلات استصلاح وزراعة الأراضي ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن مصر تمكنت خلال نحو 10 أو 11 عامًا من استصلاح وزراعة نحو 2.4 مليون فدان، مقارنة بنحو مليوني فدان جرى استصلاحها منذ ستينيات القرن الماضي وحتى نهاية عام 2013.

التأمين الشامل يوسع خدمات زراعة الأعضاء والتدخلات فائقة التخصص دون أعباء مالية على المواطنين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن التطور الجديد في منظومة التأمين الصحي الشامل يقوم على تغيير مفهوم إتاحة الخدمة الطبية، بحيث لا يصبح السؤال الأساسي هو المكان الذي يمكن للمريض تلقي العلاج فيه، وإنما نوع الخدمة الطبية التي يحتاج إليها، ومن هو مقدم الخدمة القادر على توفيرها.