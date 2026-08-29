الطماطم تقترب من حاجز الـ40 جنيهًا.. تحذير من موجة ارتفاع جديدة بالأسواق

تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا تدريجيًا بالأسواق، حيث وصل سعر الكيلو إلى نحو 20 جنيهًا حاليًا، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع الإنتاجية وتأثر المحصول بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية.

وتوقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام المقبلة، مرجحًا وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 40 جنيهًا مع بداية أكتوبر المقبل.

تراجع المعروض يهدد بارتفاع الأسعار

وأوضح أبوصدام أن تحركات الأسعار المتوقعة ترتبط بتراجع حجم المعروض في الأسواق، نتيجة انخفاض إنتاجية المحصول، إلى جانب وجود فجوة بين انتهاء بعض العروات الزراعية وبداية عروات جديدة.

وأشار إلى أن انخفاض الكميات المطروحة بالتزامن مع استمرار معدلات الطلب والاستهلاك قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

موجات الحرارة تضرب محصول الطماطم

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن موجات الحرارة الشديدة وغير المعتادة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة أثرت بشكل مباشر على محصول الطماطم، خاصة معدلات التزهير وعقد الثمار.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ضعف التزهير وتراجع معدلات عقد الثمار، فضلًا عن زيادة فرص انتشار بعض الأمراض، وهو ما انعكس على إنتاجية المحصول والكميات المتاحة للتداول.

التغيرات المناخية تربك العروات الزراعية

وأكد أبوصدام أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه المحاصيل الزراعية، موضحًا أن تأثيرها لا يقتصر على انخفاض الإنتاجية، وإنما يمتد أيضًا إلى مواعيد العروات الزراعية وحجم المعروض في الأسواق.

وأضاف أن التغيرات المناخية أسهمت في سرعة انتهاء بعض عروات الطماطم، بالتزامن مع تأخر بداية عروات أخرى، ما قد يؤدي إلى انخفاض الكميات المطروحة خلال الفترة المقبلة.

الفجوة بين العروات أحد أسباب الأزمة

وأوضح أن الطماطم من المحاصيل التي تعتمد على تتابع العروات الزراعية لضمان توافرها في الأسواق على مدار العام، وبالتالي فإن أي اضطراب في مواعيد الزراعة أو الحصاد ينعكس سريعًا على المعروض والأسعار.

وأشار إلى أن انخفاض الإنتاج في بعض الفترات، مع استمرار الطلب المرتفع على الطماطم باعتبارها من السلع الأساسية واسعة الاستهلاك، يمثل أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاعات السعرية.

وتعد الطماطم من المحاصيل الأساسية في السوق المصرية، وتشهد أسعارها عادة تحركات صعودًا وهبوطًا وفقًا لحجم الإنتاج وتوقيت العروات الزراعية ومستويات المعروض والطلب. ومع تزايد تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، تظل وفرة المحصول وانتظام العروات من العوامل الحاسمة في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.