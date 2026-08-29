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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تفجر مفاجأة : معلومات استخباراتية تكشف تلاعبا أمريكيا بأسواق الطاقة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مسؤولين داخل الحكومة الأمريكية بالسعي إلى التلاعب بأسواق الطاقة والتأثير في اتجاهاتها، مؤكدًا أن طهران تمتلك معلومات وتقييمات استخباراتية بشأن هذه التحركات.

وقال عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تشير إلى وجود مساعٍ أمريكية حثيثة للتحكم في أسواق الطاقة والتأثير على حركة الأسعار.

وأضاف أن بعض العناصر داخل الحكومة الأمريكية تستغل وسائل إعلام وصفها بـ«الساذجة» من أجل التأثير في أسعار الطاقة وتحقيق مكاسب شخصية، معتبرًا أن هذه التحركات تهدف كذلك إلى إبقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «أسيرا في حرب خاسرة»، على حد تعبيره.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر تداعياتها على الأسواق، بل تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين الأمريكيين، مؤكدًا أن المستهلك الأمريكي هو «الضحية الأولى» لهذه الأزمات.

واختتم عراقجي بالتأكيد على أن المستهلك في الولايات المتحدة يتحمل في نهاية المطاف تكاليف وتداعيات الاضطرابات الناتجة عن هذه السياسات، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة حساسية متزايدة تجاه التطورات السياسية والأمنية الدولية.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحكومة الأمريكية التلاعب بأسواق الطاقة أسواق الطاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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