مدحت خليل.. فنان شارك في إعلانات وأعمال درامية ورحل بعد معاناة مع المرض

رحل عن عالمنا اليوم السبت 29 أغسطس 2026 الفنان مدحت خليل ، بعد معاناة مع المرض استمرت نحو 3 سنوات، عاش خلالها فترة صعبة أبعدته عن المشاركة في الأعمال الفنية وألزمته المنزل حتى وافته.

وأعلن الفنان عمرو يسري خبر وفاة مدحت خليل، مؤكدًا أن الراحل كان من معارفه منذ سنوات.

من هو مدحت خليل؟

ومدحت خليل هو ممثل مصري شارك خلال مشواره في عدد من الإعلانات التجارية، إلى جانب ظهوره في مشاهد وأدوار صغيرة ضمن عدد من الأفلام والمسلسلات.

وأشار عمرو يسري إلى أن الراحل قدم عددًا كبيرًا من الإعلانات، إلى جانب مشاركته في مشاهد محدودة بأعمال درامية وسينمائية، قبل أن يبتعد عن الوسط الفني بسبب ظروفه الصحية.

تفاصيل وفاة مدحت خليل

وأوضح عمرو يسري أن مدحت خليل عانى طوال السنوات الثلاث الأخيرة من ظروف صحية صعبة، قائلًا إن المرض أبعده عن حياته الطبيعية وألزمه المنزل حتى وفاته. وحرص يسري على نعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، واصفًا إياه بالصديق، ومتمنيًا له الرحمة والمغفرة، كما دعا محبيه إلى حضور عزائه.

عزاء مدحت خليل

ومن المقرر إقامة عزاء الفنان مدحت خليل اليوم السبت بمنطقة الطالبية في فيصل.