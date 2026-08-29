وفاة الفنان مدحت خليل بعد معاناة 3 سنوات مع المرض

أعلن الفنان عمرو يسري وفاة الفنان مدحت خليل، بعد رحلة طويلة مع المرض استمرت نحو 3 سنوات، عانى خلالها الراحل من ظروف صحية صعبة ألزمته المنزل طوال هذه الفترة، حتى وافته المنية.

وكشف عمرو يسري تفاصيل الوفاة من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، معلنًا إقامة العزاء اليوم السبت، في 11 شارع الشهيد السيد محمود، شارع الجمعية، بمنطقة الطالبية في فيصل.

وكتب عمرو يسري: «العزاء اليوم السبت 11 شارع الشهيد السيد محمود.. شارع الجمعية.. الطالبية فيصل، أتمنى الحضور لأن الفنان ده أعرفه من سنين.. عمل إعلانات كتير ومشاهد صغيرة في أفلام ومسلسلات، إنسان راضي باللي ربنا قاسمهوله، لحد ما مرض وقعد حوالي 3 سنين في عذاب.. الفنان مدحت خليل ألف رحمة ونور عليك يا صديقي وسنظل نفتكرك دايما بالخير».

وفاة مدحت خليل

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع خبر وفاة مدحت خليل، وحرصوا على تقديم واجب العزاء والدعاء له بالرحمة والمغفرة، كما تمنوا لأسرته الصبر والسلوان في مصابهم.

وحتى الآن، لم تعلن أسرة الفنان الراحل تفاصيل جديدة بشأن سبب الوفاة أو موعد ومكان تشييع جثمانه.