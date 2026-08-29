الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعيق وصول الطواقم الطبية للمصابين بالضفة

قال عيد دويكات، مدير الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت خلال الـ24 ساعة الأخيرة على طواقم الهلال الأحمر في منطقة جنين، ومنعتها من الوصول إلى المنطقة لانتشال الشهداء.

وأوضح دويكات أن قوات الاحتلال واصلت إعاقة وصول الطواقم الطبية إلى المصابين وطالبي الخدمات الطبية في قريتي المغير وأبو فلاح، مؤكدًا أن طواقم الهلال الأحمر تواجه صعوبات متزايدة أثناء أداء مهامها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر نقلت صباح اليوم إصابتين إلى المستشفيات الفلسطينية من مخيم الأمعري، بعد تعرض مواطنين لاعتداء من قوات الاحتلال.

الحواجز تعرقل الاستجابة الطبية

وأكد مدير الإعلام بالهلال الأحمر أن زيادة أعداد الحواجز والبوابات التي تضعها قوات الاحتلال أدت إلى صعوبة وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية إلى المناطق التي تحتاج إلى تدخل عاجل، ما يعقد عمليات الاستجابة ونقل المصابين.

وأضاف أن الطواقم الطبية تبقى على استعداد للتدخل فور تلقي طلبات المساعدة الطبية، وتعمل على الوصول إلى المصابين وطالبي الخدمة في أسرع وقت ممكن رغم العوائق المفروضة على حركة الطواقم.



