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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور بفستان أنيق

صبا مبارك
صبا مبارك
سارة عبد الله

شاركت الفنانة صبا مبارك صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت صبا مبارك بلوك أنيق بفستان باللونين الأبيض والأسود، مع لوك ميك اب جريء يبرز جمال ملامحها.

يذكر أن النجمة صبا مبارك تألقت موخرا في مسلسل “ورد على فل وياسمين”.

تدور أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا.

المسلسل من بطولة صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.

صبا مبارك صور صبا مبارك انستجرام

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