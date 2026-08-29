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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد خط الطرد بدهب وتنفيذ خط صرف صحي جديد لمواكبة التنمية

المحافظ خلال جولة التفقد
المحافظ خلال جولة التفقد
ايمن محمد

تفقد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بمدينة دهب، للوقوف على حالته ومدى قدرته على استيعاب التوسعات العمرانية والسياحية التي تشهدها المدينة.

وأوضح المحافظ أن خط الطرد الحالي قديم ومتهالك، ولم يعد قادرًا على استيعاب الزيادة في الأحمال الناتجة عن أعمال التنمية والتوسع التي تشهدها مدينة دهب، مؤكدًا أن تطوير منظومة الصرف الصحي يمثل أحد المتطلبات الأساسية لمواصلة التنمية واستقبال المزيد من الاستثمارات بالمدينة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب تتضمن تنفيذ خط جديد للصرف الصحي بدلًا من خط الطرد المتهالك، بتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه، إلى جانب إحلال وتجديد محطة المعالجة بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن مدة تنفيذ خط الصرف الصحي الجديد تصل إلى عام، موضحًا أنه عقب الانتهاء من تنفيذ الخط وتطوير محطة ستكون مدينة دهب أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات الجديدة والتوسعات السياحية والعمرانية، بما يتواكب مع ما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية واستثمارية واعدة.

وقال محافظ جنوب سيناء إن أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي تأتي في ضوء الأهمية السياحية الكبيرة التي تتمتع بها مدينة دهب، باعتبارها إحدى أبرز المقاصد السياحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن كفاءة شبكة الصرف الصحي تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على البيئة، ولا سيما البيئة البحرية التي تعد من أهم مقومات دهب السياحية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والشواطئ والشعاب المرجانية، وضمان استدامة النشاط السياحي بالمدينة.

جنوب سيناء دهب خط الطرد تفقد المعالجة

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