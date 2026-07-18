محافظ جنوب سيناء يُوجّه بسرعة استكمال ربط منظومات المحافظة بالهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا من مكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة معدلات تنفيذ واستكمال قواعد البيانات المطلوبة لربط منظومات المحافظة بالهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك بحضور أعضاء المكتب الفني للمحافظ، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ورؤساء المدن، ومديري مركز الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والحملة الميكانيكية، والإدارات المعنية.

وأكد المحافظ أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من الدولة، ويأتي في إطار تعزيز جاهزية المحافظة لمواجهة الأزمات والطوارئ، من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة ومحدثة تدعم متخذي القرار، وتسهم في سرعة الاستجابة والتعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

وأوضح أن أعمال الحصر تُنفذ على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى استكمال حصر جميع المركبات والمعدات التابعة للمحافظة، وإدراج بياناتها الفنية، وحالتها التشغيلية، ومدى جاهزيتها، بما يضمن سرعة توجيهها والاستفادة منها وقت الأزمات.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال قاعدة بيانات المنشآت الحيوية بجميع مدن المحافظة، وتشمل المستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، ومحطات الكهرباء، ومحطات مياه الشرب والتحلية، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمطارات، والموانئ، وأقسام الشرطة، ووحدات الحماية المدنية، ومرافق الإسعاف، ومقار الديوان العام ورئاسات المدن، وشبكات الاتصالات، والمدارس التي يمكن استخدامها كمراكز للإيواء، والمنشآت السياحية الكبرى، والطرق والمحاور الرئيسية، ومستودعات الوقود، والمنشآت الصناعية، وغيرها من المرافق الاستراتيجية.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة الإسراع في ربط جميع المنظومات الإلكترونية بالمحافظة بالمنظومة المركزية للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بما يشمل منظومات الوزارات والجهات المختلفة، والمنظومات الداخلية بالمحافظة، وربط شاشات المتابعة، وغرف العمليات، ومراكز السيطرة، بما يحقق التكامل في تبادل البيانات، ويوفر صورة لحظية دقيقة تدعم سرعة اتخاذ القرار، وترفع كفاءة إدارة الأزمات والطوارئ.

كما أكد أهمية استكمال حصر وتوثيق جميع المرافق والبنية التحتية، سواء فوق سطح الأرض أو تحتها، بما يشمل شبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، وغيرها من المرافق الحيوية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في إعداد خرائط المخاطر، وتسهيل أعمال التدخل السريع أثناء الأزمات، وضمان استمرارية تقديم الخدمات.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ في بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات، ترتكز على توحيد قواعد البيانات، وربط المحافظات والوزارات والجهات المعنية عبر شبكة موحدة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات، ودقة اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة الفورية لمختلف الأزمات والطوارئ.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على أحدث تقنيات التحول الرقمي ونظم الإنذار المبكر، وتؤدي دورًا رئيسيًا في تنسيق جهود أجهزة الدولة أثناء الأزمات، مؤكدًا أن استكمال ربط منظومات محافظة جنوب سيناء بالمنظومة المركزية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية المحافظة، ورفع كفاءة الاستجابة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ رؤساء المدن ومديري الإدارات المختصة بسرعة استيفاء البيانات ومراجعتها، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتابع هذا الملف يوميًا حتى الانتهاء منه بالكامل وفق البرنامج الزمني المحدد من الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ.