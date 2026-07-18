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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الادعاء الأمريكي يوجه تهمة الشروع في قتل ضد المتهم بطعن مسلم في ولاية يوتا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
محمد على

وجه المدعون العامون تهمة الشروع في القتل العمد في حادثة طعن رجل مسلم في ولاية يوتا.

 

أعلن مدعوا العموم في مقاطعة بولاية يوتا عن توجيه تهمتين بالشروع في القتل العمد المشدد ضد رجل قالت الشرطة إنه طعن رجلاً مسلماً عدة مرات في وقت سابق من  الأسبوع الماضي، بسبب دين الضحية.

قال المدعي العام لمقاطعة سولت ليك، سيم جيل، إن المتهم، بيتر مايكل لارسن، قد اتُهم بتهمتين تتعلقان بمحاولة القتل العمد من الدرجة الأولى على خلفية هجوم السكين الذي وقع يوم الاثنين في مركز فالي فير التجاري في مدينة ويست فالي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب جيل: "تتضمن وثيقة المعلومات المقدمة إشعارات بشأن جريمة كراهية محتملة، والمتهم كمجرم عنيف معتاد، واستخدام سلاح خطير من قبل شخص محظور".

وأضاف جيل: "إن أي هجوم مزعوم وغير مبرر على أي شخص في مجتمعنا أمر غير مقبول، لكن الهجوم الذي يُزعم أنه مدفوع بسبب دين الضحية أمر مثير للقلق".

أفادت الشرطة في وقت سابق أن الضحية تعرض  "لعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده وكان ينزف بغزارة". وقال صديق له إنه تعرض للطعن 15 مرة واحتاج إلى عمليات جراحية.

وقالت الشرطة إن المتهم أخبرهم بأنه "ينوي قتل المسلمين"، وأنه "استهدف الضحية بقصد قتله بسبب دينه"، وأنه يشكل "خطراً كبيراً على العامة إذا تم إطلاق سراحه بناءً على أفعاله العنيفة ... وأيديولوجياته وأحداث الإصابات الجماعية المخطط لها مسبقاً".

وجاء في وثيقة الاتهام التي تم تقديمها أن لارسون صرح بأنه يريد "أن يكون عاملاً محفزاً حتى يتخلص الناس من المسلمين في البلاد".

ونقلت الوثيقة عن لارسون قوله إنه "لو كان بإمكانه الانتقال من مسلم إلى آخر على مقربة منه، لكان قتل أكبر عدد ممكن".

وذكر لارسون أيضاً أنه اختار ذلك الموقع لأنه كان يعلم بوجود مسلمين هناك، وفقاً لوثيقة الاتهام.

رجال الشرطة واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية

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