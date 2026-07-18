بولندا: أوامر إجلاء للسكان بسبب العواصف والأمطار.. وتحذيرات من انقطاع الكهرباء

أصدرت السلطات في بولندا اليوم "السبت" أوامر إجلاء للسكان في مناطق واسعة من البلاد بسبب التحذيرات من عواصف وأمطار غزيرة وانقطاعات للكهرباء.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيرا من العواصف في معظم مناطق وسط وشرق وجنوب البلاد، إذ من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 90 كيلو مترا في الساعة.

كما حثت السلطات السكان على الابتعاد عن المناطق الخطرة والاستعداد لحوادث انقطاع الكهرباء، فيما سجلت سلطات الإطفاء والطوارئ وقوع حوادث سقوط أشجار وانقطاع للطرق وانهيارات لأسقف المنازل.