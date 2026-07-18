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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في خان يونس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

أسعار الذهب اليوم السبت 18 يوليو..والشعبة توجه نصيحة للمواطنين
 

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مع بداية تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر خلال التعاملات الأخيرة، حيث حافظت جميع الأعيرة على مستوياتها الجديدة، وسط ترقب لتحركات الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5820 جنيهًا، بعدما ارتفع بنحو 10 جنيهات في آخر تحديث، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6651 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4988 جنيهًا، فيما وصل سعر عيار 14 إلى 3880 جنيهًا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 46,560 جنيهًا، دون احتساب المصنعية، في حين تتراوح قيمة المصنعية المضافة على سعر جرام الذهب عيار 21 بين 100 و200 جنيه وفقًا للمنطقة ومحلات الصاغة.

وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب عند نحو 4017 دولارًا للأوقية مع ختام التعاملات، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية، والتي تعد أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب محليًا، إلى جانب سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية.

وأكد ناجي فرج خبير صناعة الذهب، أنه هناك تراجع كبير في أسعار الذهب وأوقية الذهب انخفضت بأكثر من 80 دولار ووصلت لـ 3379 دولار .

الذهب
الذهب 

وقال  ناجي فرج  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"   السبب الأساسي لانخفاض أسعار الذهب هو الأحداث العالمية والحرب المستمرة بين واشنطن وطهران ".

الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الفترة من السبت 18 يوليو وحتى الأربعاء 22 يوليو 2026، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة واستمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية خلال الأيام المقبلة وفقا لما رصدة صباح البلد.

طقس حار نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال فترات الليل.

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الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل، بفارق يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس خاصة خلال ساعات الظهيرة.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية يوميًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

اعرف الريال بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت
 

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، وفقًا لما رصده برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف، خاصة في ظل ارتباطها بحركة الاستيراد والسفر والتعاملات التجارية.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الأمريكي 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع، مواصلًا استقراره في البنوك مع بداية تعاملات اليوم.

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اليورو والجنيه الإسترليني

بلغ سعر صرف اليورو 57.87 جنيه للشراء و58.00 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 68.16 جنيه للشراء و68.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

سجل الريال السعودي 13.44 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.74 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع، ليستمر استقرار أسعار العملات العربية بالتزامن مع هدوء حركة سوق الصرف.

خبير: الإيجار التمليكي يستهدف الشباب وحديثي الزواج
 

قال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، المتخصص في شؤون الإسكان، إن نظام الإيجار التمليكي يستهدف الفئات التي لا تستطيع توفير مقدمات كبيرة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، موضحًا أن النظام يمنحهم فرصة الحصول على وحدة سكنية ثم تملكها لاحقًا.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان طرحت منذ عام 2014 مئات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي، إلا أن بعض الفئات، مثل الأعزب وحديثي الزواج، كانت تواجه صعوبة في الحصول على الوحدات بسبب نظام الأولويات الذي يمنح الأفضلية للأسر.

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كيف يعمل نظام الإيجار التمليكي؟

وأوضح عبد الناصر أن صندوق الإسكان الاجتماعي طرح فكرة الإيجار التمليكي لتوفير وحدات بنظام الإيجار في البداية، بما يتيح للشباب الحصول على سكن مناسب في ظل تغير ظروفهم المالية خلال السنوات الأولى من الزواج.

وأشار إلى أن النظام يعتمد على تأجير الوحدة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات أخرى، وبعد انتهاء الست سنوات يكون للمستأجر الحق في تملك الوحدة إذا رغب في ذلك.

جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في خان يونس.. واستمرار القصف يفاقم الأزمة الإنسانية
 

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب قطاع غزة، حيث أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف في مدينة خان يونس، وسط استمرار التصعيد العسكري في مختلف أنحاء القطاع.

استمرار العمليات العسكرية دون توقف

وقال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن القصف الإسرائيلي لا يزال متواصلًا بوتيرة مرتفعة، مشيرًا إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في مناطق عدة، بينها النصيرات ومدينة غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية دون توقف.

وأوضح أبو عفش أن الغارات الإسرائيلية تُنفذ ليلًا ونهارًا، وتستهدف الشقق السكنية والمنازل، إلى جانب استهداف جنازات الشهداء، مؤكدًا أن هذه الهجمات تتواصل في ظل غياب أي إجراءات توقف التصعيد.

استقبال شعبي وسعادة من الشعب التنزاني بوصول الرئيس السيسي
 

وصل الرئيس السيسي لـ تنزانيا، وكان في استقباله رئيسة تنزانيا فور وصوله مدينة دار السلام في تنزانيا.
 

وكان هناك استقبال وحضور شعبي كبير من قبل المواطنين، وتلويح بالأعلام فرحا بوصول الرئيس السيسي.

 الرئيس السيسي: العلاقات المصرية التنزانية تشهد تطورًا مستمرًا ونسعى لتعزيز التعاون
 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات بين مصر وتنزانيا تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، مشددًا على حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وتنزانيا، بحضور الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا، والتي تستهدف دعم التعاون في عدد من المجالات المختلفة.
 

أسعار الذهب اليوم العملات خان يونس

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