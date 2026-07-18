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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من يفوز بالحذاء الذهبي؟.. صراع مشتعل على لقب هداف كأس العالم حتى صافرة النهاية

ميسي
ميسي
منتصر الرفاعي

اقترب الستار من السقوط على منافسات كأس العالم 2026 بعدما شهدت البطولة منافسة شرسة منذ انطلاقها في منتصف يونيو الماضي لتصل إلى محطتها الأخيرة بإقامة مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي اللتين ستحسمان هوية البطل إلى جانب العديد من الجوائز الفردية.

ولم يقتصر الصراع على لقب كأس العالم فقط بل امتد إلى الجوائز الفردية وفي مقدمتها جائزة هداف البطولة التي لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات قبل آخر مواجهتين في المونديال.

ميسي ومبابي في صدارة السباق

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي سباق الحذاء الذهبي في نسخة تعيد إلى الأذهان المنافسة المثيرة التي جمعتهما في مونديال قطر 2022 عندما نجح النجم الفرنسي في حسم لقب الهداف.

ويملك الثنائي فرصة تعزيز رصيده التهديفي إذ يخوض ميسي المباراة النهائية أمام إسبانيا بينما يشارك مبابي مع منتخب فرنسا في مواجهة إنجلترا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ثلاثي يترقب الفرصة

ولا يقتصر الصراع على ميسي ومبابي إذ لا تزال آمال عدد من النجوم قائمة في المنافسة على صدارة الهدافين وفي مقدمتهم الثنائي الإنجليزي جود بيلينجهام وهاري كين إلى جانب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ويعول الثلاثي على استغلال المباراتين المتبقيتين من البطولة لتقليص الفارق أو انتزاع الصدارة حال نجح أحدهم في تسجيل أهداف حاسمة.

مباراتان لحسم كل شيء

وتشهد الساعات المقبلة إقامة مباراة تحديد المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا فيما يلتقي منتخب إسبانيا مع الأرجنتين في المباراة النهائية التي ستحدد بطل العالم، إلى جانب هوية الفائز بجائزة هداف البطولة في ختام نسخة استثنائية من كأس العالم 2026.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026

1.  ليونيل ميسي الأرجنتين 8 أهداف

2- كيليان مبابي فرنسا 8 أهداف.

3- إيرلينج هالاند النرويج 7 أهداف.

4. جود بيلينجهام إنجلترا 6 أهداف.

4- هاري كين إنجلترا 6 أهداف.

5- عثمان ديمبلي فرنسا 5 أهداف.

5- ميكيل أويارزابال إسبانيا 5 أهداف.

منافسات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 كيليان مبابي ليونيل ميسي إسبانيا منتخب فرنسا ميسي ومبابي فرنسا وإنجلترا

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