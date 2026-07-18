اتحاد الكرة يدرس مقترح إقامة بطولة السوبر المصري الإماراتي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام الماضية عرضًا رسميًا من إحدى شركات التسويق الرياضي، لإطلاق بطولة جديدة تجمع بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري الإماراتي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين وفتح آفاق تسويقية واستثمارية جديدة.

وكشفت مصادر مطلعة أن المقترح يتضمن إقامة بطولة تحمل اسم "كأس السوبر المصري الإماراتي"، على أن تجمع بطلي الدوري في مصر والإمارات بشكل سنوي، ضمن أجندة يتم التنسيق بشأنها بين الاتحادين.

عوائد مالية كبيرة

وأضافت المصادر أن العرض المقدم يتضمن منح الناديين المشاركين عوائد مالية كبيرة، إلى جانب توفير كافة الجوانب التنظيمية والتسويقية الخاصة بالبطولة، بما يجعلها واحدة من أبرز البطولات الودية ذات الطابع التنافسي في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة يدرسون العرض من مختلف الجوانب، سواء الفنية أو التنظيمية أو التسويقية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماده، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.

عودة المهندس هاني أبو ريدة

وفي سياق آخر، يترقب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عودة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، من الولايات المتحدة الأمريكية، لحسم عدد من الملفات المهمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويتواجد أبو ريدة في الولايات المتحدة لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، إلى جانب مشاركته في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والهيئة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المقامة على هامش البطولة.

اجتماع باتحاد الكرة

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا عقب عودة أبو ريدة، لحسم التشكيل الجديد للجنة الحكام، التي ستتولى إدارة المنظومة التحكيمية خلال موسم 2026-2027، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات التنظيمية المتعلقة بالمسابقات المحلية والاستعدادات للموسم الجديد.