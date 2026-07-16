اتحاد الكرة: كل ما تردد بشأن حصول حسام حسن على راتب 6 ملايين جنيه " غير صحيح"

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة ما تردد بشأن راتب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بعد تجديد تعاقده واستمراره في قيادة الفراعنة.



وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:كل ما تردد بشأن حصول حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني على راتب شهري بقيمة 6 ملايين جنيه، لا أساس له من الصحة، والعقد الجديد سيتم توقيعه في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة، وبالتأكيد سيكون هناك تعديل في العقد الجديد من الناحية المالية.

وتابع: حسام حسن سيصبح الأعلى أجراً في تاريخ المدربين الوطنيين للمنتخب، لكنه لن يحصل على ستة ملايين جنيه شهرياً كما يتردد، وسيكون هناك تعديلات في راتب الجهاز المعاون.

لقاء مرتقب بين حسام حسن وأحمد دياب

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، ان جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة حريص على انتظام جميع المسابقات في الموسم الجديد بسبب منتخب مصر

وقال الشاذلي: وزير الرياضة حرص خلال اجتماعه مع احمد دياب وهاني ابو ريدة من اجل انتظام جميع المسابقات في الموسم الجديد.

وإضاف: سيكون هناك اجتماع بين احمد دياب وحسام وابراهيم حسن لتوفير كافة متطلبات التؤام، بشأن منتخب مصر في الموسم الجديد

وتابع: الكشافين سيقومون بانتقاء المواهب من جميع مراكز الشباب والقرى المصرية وسيكون هناك قطاع خاص سيساعدنا في اكتشاف المواهب