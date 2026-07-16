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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دان أدم: لو لي تأثير على حسام حسن فهو إيجابي قاد إلى إنجاز تاريخي

حسام حسن
حسام حسن
رحمة سمير

قالت دان أدم زوجة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إنّ الهجوم الذي يطالها ويطال زوجها لم يتوقف رغم النجاحات التي حققها المنتخب، مشيرة إلى أن هناك من يهاجم المنتخب في كل الأحوال، سواء عند الفوز أو التقدم في البطولات: «منتخب مصر مش نادي أهلي ولا نادي زمالك ولا نادي اتحاد ولا نادي سموحة، ده منتخب، يعني كلنا نتوحد عليه»، معتبرة أن ما يحدث هو انتقاد دائم لا يرتبط بالنتائج، وأضافت أن سعادتها بما تحقق طبيعية، لكنها تتعجب من استياء البعض من فرحتهم بالإنجازات.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الاتهامات التي تتردد بشأن سيطرتها على حسام حسن أو التأثير على قراراته لا أساس لها.

وأوضحت: «أنا مش صغيرة، أنا باين إن أنا صغيرة يا جماعة لكن أنا مش صغيرة، وأنا عندي أولاد كبار من كابتن حسام، وأنا مخي كبير، وعمري ما هسيطر على حد، وإذا كنت مأثرة جداً فيه، طب أنا مأثرة جداً فيه يا جماعة تقولوا شكراً لأن التأثير إيجابي مش سلبي».

وأكدت، أن الإنجاز الذي تحقق مع المنتخب «ما حصلش قبل كده»، وأنها تؤمن بمقولة «وراء كل رجل عظيم امرأة»، وأنها وضعت على عاتقها دعم زوجها ليحصد ثمرة جهوده بعد ما تعرض له من تحديات.

وواصلت دان أدم أن حياتهما مرت بمواقف وأزمات مثل أي أسرة، لكنها شددت على أن قوتهما كانت دائماً في تجاوز الصعوبات، قائلة: «إحنا كلنا بنقع بس نقف بعد ما نقع»، مؤكدة أن ما يقال عن «فضح» كل منهما للآخر غير صحيح، وأن الخلافات لا تعني نهاية العلاقة.

واختتمت بالتأكيد على مكانة حسام حسن في حياتها، وقالت: «حسام عندي مش بس زوج، حسام كل حاجة ليا أنا وللولاد، وحسام قائم على كل حاجة على كل الولاد»، معربة عن أملها في أن يبعد الله عنهما كل سوء، ومؤكدة أنها لا تمانع في تحمل جزء من الهجوم إذا كان ذلك يخفف الضغوط عن زوجها.
https://www.facebook.com/reel/1374326801505583 

دان أدم حسام حسن إنجاز تاريخي للمنتخب الوطني 90 دقيقة

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