على طريقه حسام حسن.. نيللي كريم بتيشيرت إنجلترا وتوجه رسالة ساخرة

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ظهرت فيها بقميص منتخب إنجلترا استعدادًا لمواجهة الأرجنتين.

ظهرت نيللي كريم بتيشيرت منتخب إنجلترا ، مع وضع يديها على شكل X علي طريقة المدرب حسام حسن في مباراة منتخب مصر و الأرجنتين .

وعلقت نيلي عبر صفحتها علي موقع فيسبوك بمنشور ساخر قائلة:"ماتش الأرجنتين وانجلترا الساعة 10

لعيبة انجلترا الساعة 10 ونص:".

ورغم توديع البطولة، حقق المنتخب المصري إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، وقدم أداءً قويًا أمام الأرجنتين، وكان قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي قبل أن تتغير مجريات اللقاء في الدقائق الأخيرة.

المباراة حالة من الجدل التحكيمي بعد إلغاء هدف لمنتخب مصر، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة بين الجماهير والمتابعين.



ووصل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي بعد تخطي سويسرا بنتيجة 3-1، فيما حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في المربع الذهبي إثر فوزه على النرويج بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا

تقام المباراة اليوم الأربعاء 15 يوليو، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والأرجنتين

تنقل شبكة beIN Sports المباراة عبر أربع قنوات، حيث يعلق علي سعيد الكعبي على beIN MAX 1، وحفيظ دراجي على beIN MAX 2، وخليل البلوشي على beIN MAX 3، وأحمد البلوشي على beIN MAX 4.