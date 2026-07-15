مصطفى كامل: لم أُسئ لأهالي الشرقية.. واعتذرت احتراما لمن أساء فهم كلامي

نفى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ما تردد بشأن إساءته إلى أهالي محافظة الشرقية، مؤكدًا أن التصريحات المتداولة نُسبت إليه بشكل غير صحيح، وأن اعتذاره جاء احتراما لأهالي المحافظة ولمن فهم حديثه على غير مقصده.

"أعشق مصر وكل أهلها"

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، إنه يحب جميع أبناء مصر دون استثناء، مضيفًا: "أنا رجل بعشق البلد دي كلها من أولها لآخرها، وبعشق كل قراها، وإيه الداعي إني أتكلم عن ناسي وأهلي اللي بحبهم؟"

"تم الزج بي في كلام لم أقله"

وأكد نقيب المهن الموسيقية أنه وُضع في موقف صعب بسبب نسب تصريحات إليه لم تصدر عنه، قائلاً: "أنا اتحطيت في وضع واتزج بيا في حاجة أنا ما قلتهاش."

وأوضح أن الفيديو الأصلي يتحدث عن قضية مختلفة تمامًا، ولم يتضمن أي إساءة لأهالي الشرقية.

سبب الاعتذار

وأشار مصطفى كامل إلى أن اعتذاره لم يكن اعترافًا بخطأ، وإنما جاء تقديرًا واحترامًا لأهالي المحافظة، موضحًا: "اعتذرت إرضاءً لكل من تفهم كلامي خطأ، وباحترم المحافظة دي، ولن أسمح لنفسي أن أخطئ في حق أي محافظة مصرية."

وأكد أن احترامه لجميع المحافظات وأبنائها ثابت، وأنه لا يمكن أن يوجه أي إساءة إلى أبناء وطنه.