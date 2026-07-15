"ختامي الأقاليم 48.. ليالي الحصاد الجميلة" في العدد الجديد من جريدة "مسرحنا"

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، العدد الإلكتروني الجديد (984) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

ويتضمن العدد في قسم "المتابعات والأخبار" إبداعات ذوي الهمم تزين فعاليات شارع الفن ببني سويف، والبوستر الدعائي لأيام القاهرة الدولي للمونودراما، و"الحب المحرر" يرفع لافتة "كامل العدد"، المسرح وقيم الوطن وثورة 30 يونيو.. ندوة بالأعلى للثقافة تؤكد دور الفن في ترسيخ الهوية الوطنية.

وتلتقي همت مصطفى مع فريق عرض "المهاجر" ضمن عروض مسرح الثقافة الجماهيرية للموسم الحالي، وتكتب أيضا عن بوستر الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات"، تستطلع رنا رأفت آراء المسرحيين حول الدورة الثامنة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم، فيما تحاور سامية سيد المخرج الكبير مراد منير حول أحدث إبداعاته "ابن الأصول"، أما قسم "رؤى"، فتكتب فيه روفيدة خليفة: "متولي وشفيقة.. ما لم تروه المواويل حين يجرؤ المسرح على مساءلة الموروث"، ويكتب محمد الروبي: "مسرح ما بعد 30 يونيو.. أسئلة لا إجابات".

وفي قسم "نوافذ"، يكتب محيي الدين إبراهيم الجزء الثاني من سلسلة "مسرح الأقاليم.. المشروع القومي الحقيقي.. الوعي الوطني (وجهات نظر عالمية)"، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من كتاب "كيمياء المسرح.. قراءة العناصر والمركبات"، تأليف جيرزي ليمون، بينما يكتب الدكتور سيد علي إسماعيل الجزء الخامس والعشرين من سلسلة "التفاصيل المجهولة لبدايات الفرقة القومية" بعنوان "تقييم سريع للفرقة القومية!".

وتصدر جريدة "مسرحنا" الإلكترونية أسبوعيا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية.