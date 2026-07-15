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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تريلا مرغم بالإسكندرية
تريلا مرغم بالإسكندرية
أحمد بسيوني

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب واشتعال سيارة نقل ثقيل "تريلا" أعلى كوبري مرغم بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية إلى 4 حالات وفاة، وذلك عقب وفاة سائق السيارة وتباعه متأثرين بالإصابات الخطيرة التي لحقت بهما، بعد ساعات من وقوع الحادث.

وكان الحادث قد وقع إثر انقلاب التريلا أعلى الكوبري، ما أدى إلى اشتعال النيران بها بصورة كثيفة، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، فيما عملت الأجهزة المعنية على تأمين محيط الحادث ورفع آثار التلفيات، بالتزامن مع إعادة تسيير الحركة المرورية التي تأثرت نتيجة الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة، حيث جرى توزيعهم على عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، إذ استقبل مستشفى العامرية العام 6 مصابين، بينما نُقل 4 آخرون إلى المستشفى الميري الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبوفاة السائق وتباعه داخل المستشفى، ارتفع عدد الوفيات إلى 4 أشخاص، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها ومعايناتها الفنية لتحديد أسباب الحادث وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تريلا مرغم ضحايا وفيات الطريق الصحراوى

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