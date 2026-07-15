بندرس كل الطلبات.. مدبولي: أي أسرة شايفة إنها ظُلمت في ملف تنقية بطاقات التموين «تتظلم»

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن ملف تنقية بطاقات التموين، قائلا: "أي أسرة شايفة إنها ظلمت في ملف تنقية بطاقات التموين؛ تتظلم، وبندرس التظلمات.. وفيه أسر كتير بترجع للمنظومة؛ لو ظهر وجود خطأ".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية تنقية بطاقات الدعم تستند إلى معايير واضحة تعكس مستوى دخل الأسرة، مشددًا على أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بأي مواطن يستحقه.



مراجعة بيانات الأسر

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الحكومة تعتمد على مجموعة من المؤشرات عند مراجعة بيانات الأسر، من بينها “الالتحاق بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات، وامتلاك وحدات سكنية في مجتمعات سكنية فاخرة، أو سيارات حديثة”؛ باعتبارها مؤشرات تساعد في تقييم المستوى الاقتصادي للأسرة.