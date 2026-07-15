مدبولي يتفقد كمبوند مزارين.. المنشاوي: مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع "كمبوند مزارين".

وفي بداية الجولة، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير وحدات سكنية متنوعة تُلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل للمواطنين، وذلك في إطار جهود التوسع العمراني غير المسبوق خاصة بالمدن الجديدة في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في توفير وحدات سكنية لائقة داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تتمتع ببنية أساسية متطورة.



ومن جانبها، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مشروع "مزارين" يُعد أحد أكبر المجتمعات العمرانية المتكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يضم مجتمعًا سكنيًا وترفيهيًا وتجاريًا وإداريًا متكاملًا، وشبكة من الخدمات والمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، لافتة إلى أن المشروع يُجسد حجم الطفرة العمرانية التي شهدتها مدينة العلمين الجديدة خلال السنوات الماضية، لاسيما بعد انتقاله من مرحلة التنفيذ إلى مرحلة التشغيل الفعلي وتسليم الوحدات.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، الذي أوضح أن مشروع "كمبوند مزارين" مُقام على مساحة 707 أفدنة بالشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، بإجمالي 7999 وحدة سكنية متنوعة بين الفيلات والشاليهات والعمارات، بإطلالات مباشرة على البحيرات ومنطقة الأبراج.

وفيما يتعلق بموقف تسليم الوحدات، نوه خلف الله، إلى أنه تم تسليم 916 وحدة في سبتمبر 2025، بينما تم تسليم 2022 وحدة في يوليو 2026، مع استمرار استكمال إجراءات تسليم باقي الوحدات، بما يعكس سرعة وكفاءة التنفيذ.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء عددا من نماذج الوحدات بالمشروع، كما تابع موقف جاهزية تسليم الفيلات والشاليهات بمناطق Zone 1 وZone 2، إلى جانب الوقوف على مستوى التشطيبات الداخلية وتنسيق الموقع العام، والتأكد من جاهزية الوحدات والمرافق والخدمات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسليم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.