السفارة الأمريكية ببيروت: اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية خلال أيام

اعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، أن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية خلال أيام، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن "صيغة الإطار" بدأت تحقق نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن واشنطن باتت تصغي إلى الموقف اللبناني، وأن ملف لبنان أصبح مطروحاً على طاولة الرئيس الأمريكي، مع التشديد على أن حقوق لبنان تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، وفداً من "اللقاء الأرثوذكسي"، حيث أوضح أن "صيغة الإطار أفضل الممكن وقد بدأت تعطي مفاعيلها"، مؤكداً أن أهداف الدولة اللبنانية واضحة في حماية مصالحها الوطنية.