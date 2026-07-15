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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. طريقة شائعة في تناول البطيخ تعرضك للتسمم

البطيخ
البطيخ
أسماء عبد الحفيظ

يُعد البطيخ من أكثر الفواكه المنعشة التي يقبل عليها الكثيرون خلال فصل الصيف، لكن ما لا يعرفه البعض أن طريقة التعامل معه قبل تناوله قد تزيد خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

ويحذر خبراء سلامة الغذاء من أن إهمال غسل البطيخة من الخارج أو تركها مقطعة لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة قد يسمح بانتقال البكتيريا إلى الجزء الداخلي عند التقطيع.

لماذا قد يسبب البطيخ التسمم الغذائي؟

رغم أن الجزء الداخلي من البطيخ يكون معقمًا نسبيًا، فإن قشرته الخارجية قد تحمل بكتيريا وأتربة وبقايا مبيدات نتيجة النقل والتخزين والعرض في الأسواق. وعند استخدام السكين لتقطيع البطيخة دون غسلها، قد تنتقل هذه الملوثات مباشرة إلى اللب الذي نتناوله.

كما أن البطيخ يحتوي على نسبة مرتفعة من الماء، ما يجعله بيئة مناسبة لنمو البكتيريا إذا تُرك خارج الثلاجة بعد تقطيعه، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أخطاء شائعة تزيد خطر التسمم الغذائي

هناك عدة ممارسات قد تبدو بسيطة لكنها تزيد احتمالات تلوث البطيخ، منها:

  • تقطيع البطيخة دون غسل القشرة الخارجية جيدًا بالماء الجاري.
  • استخدام سكين أو لوح تقطيع غير نظيف.
  • ترك البطيخ المقطع على المائدة لساعات، خاصة في الطقس الحار.
  • حفظه مكشوفًا داخل الثلاجة، ما يعرضه للتلوث من الأطعمة الأخرى.
  • شراء بطيخ مقطع ومكشوف من أماكن غير موثوقة.

الطريقة الصحيحة لتناول البطيخ بأمان

لتقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، ينصح باتباع الخطوات التالية:

  • اغسل القشرة الخارجية جيدًا بالماء الجاري وافركها بفرشاة مخصصة للخضروات والفواكه إذا كانت متوفرة.
  • جفف البطيخة بمنشفة نظيفة قبل التقطيع.
  • استخدم سكينًا ولوح تقطيع نظيفين.
  • ضع البطيخ المقطع في الثلاجة خلال ساعتين من تقطيعه، أو خلال ساعة واحدة إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا.
  • احفظه في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة، وتناوله خلال 3 إلى 4 أيام.

أعراض التسمم الغذائي

إذا كان البطيخ ملوثًا، فقد تظهر بعض الأعراض خلال ساعات أو أيام، مثل:

  • الغثيان والقيء.
  • الإسهال.
  • تقلصات وآلام البطن.
  • ارتفاع درجة الحرارة.
  • الجفاف في الحالات الشديدة.

وفي حال استمرار الأعراض أو ظهور علامات الجفاف أو ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، يجب مراجعة الطبيب فورًا.

كيف تختار بطيخة سليمة؟

عند الشراء، اختر بطيخة ذات قشرة سليمة وخالية من الشقوق أو الثقوب، وتجنب الثمار التي تظهر عليها علامات التعفن أو التسريب، لأن تلف القشرة قد يسمح بدخول الميكروبات إلى الداخل.

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