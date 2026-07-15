تفوق على البرتغال والبرازيل.. منتخب مصر الـ13 بترتيب أفضل المنتخبات بكأس العالم

أصدرت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية تصنيفها الخاص بشأن أفضل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 واختارت الفراعنة في المركز الثالث عشر.

وأشادت الصحيفة بمستوى منتخب مصر خصوصا في المباراة أمام الأرجنتين بدور الـ 16 من كأس العالم ونجاح الفراعنة في كتابة فصل جديد من تاريخه في المونديال

ترتيب أفضل المنتخبات في كأس العالم

وأشارت الصحيفة لنجاح منتخب مصر في تحقيق أول انتصار في تاريخ كأس العالم بعد الفوز على نيوزيلندا وبعدها الفوز في الأدوار الإقصائية على أستراليا بدور الـ 32.

وجاء ترتيب منتخب مصر في تصنيف الصحيفة في المركز الثالث عشر متفوقا على البرازيل صاحبة المركز السادس عشر والبرتغال في المركز السابع عشر وهولندا في المركز الثامن عشر وألمانيا التاسع عشر.

وتصدر منتخب إسبانيا قائمة أفضل المنتخبات في كأس العالم 2026 حيث نجح في أقصاء المرشح الأقوى على لقب البطولة فرنسا في دور نصف النهائي بنتيجة 2-0 وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني وخلفه إنجلترا ثالثا حتى الآن.