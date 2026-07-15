محمد عبدالواحد يكشف سبب تفضيل شوبير على الشناوي في حراسة منتخب مصر بكأس العالم

كشف محمد عبدالواحد، المدرب المساعد في منتخب مصر، عن سبب تفضيل مصطفى شوبير على محمد الشناوي، في حراسة منتخب مصر بكأس العالم.

وقال عبدالواحد في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "في بطولة الإمارات اللي كانت في شهر 11 بدأ مصطفى شوبير يقرب ونظرتنا له إنه يشيل الفترة الجاية، رشاقته موجودة وصغير في السن، في ركلات الجزاء كويس، فـ بدأ يقرر كابتن حسام حسن إنه يقربه".

وأضاف: "لما رجعنا من أمم أفريقيا بدأ يلعب أكثر، فـ بدأ يقرب إنه يكون أقرب مع وجود حارس كبير زي محمد الشناوي، مفيش اختلاف بينهم والاثنين اخوات، وهو عارف إن في فترات ممكن يكون مش في أفضل حالاته، وكابتن حسام قريب من اللاعيبة واتكلم معاه، وشايف إن مصطفى شوبير أجهز والقناعات كانت أقرب وده مش تقليلًا من الشناوي".

وأكمل: "كان فيه تجهيز إن الشناوي يلعب، والفترة اللي قبل البطولة اتكلم مع الشناوي ومصطفى شوبير وان الاثنين كبار وأنا بختار الأصلح، كان هيلعب في مباراة إيران، لكن الظروف لم تسمح".

وتابع: "كابتن حسام مكانش عايز يغير، وبسبب إن النتائج اللي قبل الماتش مساعدتناش فـ كابتن حسام مغيرش، وقال إننا هنلعب بنفس التشكيل عدا الإصابات لأن أنا مش ضامن، لكن التفكير كان إن الشناوي ممكن إنه يبدأ أو ياخد جزء من المباراة".