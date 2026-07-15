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أسماء المتسابقين في دولة التلاوة وموعد اختباراتهم في الإسكندرية.. تعرف عليها
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ديني

أسماء المتسابقين في دولة التلاوة وموعد اختباراتهم في الإسكندرية.. تعرف عليها

دولة التلاوة
دولة التلاوة
محمد شحتة

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة "دولة التلاوة" (الموسم الثاني)، وذلك بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، خلال الفترة من 19 حتى 22 من يوليو 2026م، للمتسابقين من محافظات: الإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ.

أسماء المتسابقين في دولة التلاوة

ونشرت وزارة الأوقاف، أسماء المتسابقين الذين يحق لهم دخول الاختبارات الشفوية المركزية الأولية، مع التأكيد أنه يشترط ألا يكون المتسابق من:

* القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

* قراء السورة بوزارة الأوقاف.

* المشاركين في برنامج «دولة التلاوة» في موسمه الأول في التصفيات النهائية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم استبعاد كل من يثبت عدم انطباق شروط المسابقة عليه في أي مرحلة من مراحلها.

ويبدأ استقبال المتسابقين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة من المتسابقين وهي:

* صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصل للاطلاع.

* صورة شخصية حديثة مقاس (٤×٦).

* بالنسبة لفئة الناشئة: صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

للإطلاع على الأسماء اضغط هنا
 

ملامح النسخة الثانية

وكشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أبرز ملامح النسخة الثانية من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل إجراء التصفيات الأولية، وسط إقبال كبير من الراغبين في المشاركة، بما يعكس النجاح الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الموسم الأول من «دولة التلاوة» حقق نجاحًا استثنائيًا، سواء على مستوى نسب المشاهدة أو حجم التفاعل الجماهيري، مشيرًا إلى أن البرنامج سجل نحو 5 مليارات مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح من أكثر البرامج مشاهدة في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأوضح أن النسخة الثانية تشهد توسعات كبيرة مقارنة بالموسم الأول، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين ضعف أعداد المتسابقين في النسخة السابقة، وهو ما دفع الوزارة إلى تعزيز استعداداتها الفنية والتنظيمية لاستيعاب هذا الإقبال الكبير.

وأضاف أن وزارة الأوقاف رفعت عدد المحافظات المستضيفة للتصفيات إلى 10 محافظات بدلًا من العدد السابق، كما جرى زيادة أيام التصفيات إلى خمسة أيام، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتسابقين لإبراز مواهبهم في تلاوة القرآن الكريم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن هذه التوسعات تأتي في إطار حرص الوزارة على اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة، ودعم حفظة القرآن الكريم، وترسيخ مكانة مصر التاريخية في خدمة كتاب الله وإعداد أجيال جديدة من القراء الذين يحملون رسالة التلاوة المصرية إلى مختلف أنحاء العالم.

دولة التلاوة القرآن الكريم حفظة القرآن وزارة الأوقاف الموسم الثاني من دولة التلاوة الإسكندرية

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