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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دولة التلاوة 2 ينطلق بتوسعات غير مسبوقة وآلاف المتسابقين

دولة التلاوة
دولة التلاوة
محمد البدوي

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لاكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، عبر إطلاق النسخة الثانية من برنامج «دولة التلاوة»، الذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه موسمه الأول محليًا وإقليميًا. وتشهد النسخة الجديدة توسعات واسعة في عدد المحافظات المشاركة وأيام التصفيات، إلى جانب استعدادات تقنية لاستقبال أعداد غير مسبوقة من المتسابقين، بما يعكس حرص الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة، وإبراز الأصوات القرآنية الواعدة في مختلف أنحاء الجمهورية، وترسيخ مكانة مصر الرائدة في خدمة القرآن الكريم وإعداد جيل جديد من القراء المتميزين.

ملامح النسخة الثانية

وكشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أبرز ملامح النسخة الثانية من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل إجراء التصفيات الأولية، وسط إقبال كبير من الراغبين في المشاركة، بما يعكس النجاح الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الموسم الأول من «دولة التلاوة» حقق نجاحًا استثنائيًا، سواء على مستوى نسب المشاهدة أو حجم التفاعل الجماهيري، مشيرًا إلى أن البرنامج سجل نحو 5 مليارات مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح من أكثر البرامج مشاهدة في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

اعلان أسماء الفائزين بدولة التلاوة خلال استطلاع هلال رمضان

وأوضح أن النسخة الثانية تشهد توسعات كبيرة مقارنة بالموسم الأول، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين ضعف أعداد المتسابقين في النسخة السابقة، وهو ما دفع الوزارة إلى تعزيز استعداداتها الفنية والتنظيمية لاستيعاب هذا الإقبال الكبير.

عدد المحافظات المستضيفة للتصفيات

وأضاف أن وزارة الأوقاف رفعت عدد المحافظات المستضيفة للتصفيات إلى 10 محافظات بدلًا من العدد السابق، كما جرى زيادة أيام التصفيات إلى خمسة أيام، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتسابقين لإبراز مواهبهم في تلاوة القرآن الكريم.

برنامج

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن هذه التوسعات تأتي في إطار حرص الوزارة على اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة، ودعم حفظة القرآن الكريم، وترسيخ مكانة مصر التاريخية في خدمة كتاب الله وإعداد أجيال جديدة من القراء الذين يحملون رسالة التلاوة المصرية إلى مختلف أنحاء العالم.

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