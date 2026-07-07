10 محافظات.. الأوقاف تكشف تفاصيل النسخة الثانية من دولة التلاوة

كشف أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف التفاصيل الجديدة في النسخة الثانية من دولة التلاوة والتي شهدت بدء التصفيات خلال الأيام القليلة الماضية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، ونهاد سمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن النسخة الأولى شهدت نجاحا غير مسبوق.

وأكد أن النسخة الأولى حققت 5 مليار مشاهدة على منصات مواقع المواقع التواصل الاجتماعي ليصبح البرنامج الأكثر مشاهدة ليس في مصر أو المنطقة العربية فحسب وإنما في الشرق الأوسط.

وأوضح أن عدد المشاركين في النسخة الحالية قد يتجاوز ضعف المشاركين في الموسم الأول، موضحا أن هناك استعدادات تقنية لاستقبال عشرات الآلاف وتم زيادة عدد المحافظات التي تشهد التصفيات إلى 10 وزيادة أيام التصفيات إلى 5.

