رسالة مصرية من إثيوبيا.. الاستثمار في صحة النبات مفتاح الأمن الغذائي وزيادة الصادرات

شارك الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية، في منتدى الشراكة الاستراتيجية لبرنامج الصحة النباتية في أفريقيا المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجاءت مشاركة "المنسي" بصفته نقطة الاتصال الرسمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC)، بحضور عدد من وزراء الزراعة الأفارقة، وسكرتير الاتفاقية الدولية، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين والسلطات الوطنية المعنية، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وحشد الموارد، وتوسيع نطاق تنمية القدرات في مجال صحة النبات بالقارة السمراء.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خلال المنتدى تجربة مصر الرائدة في تطبيق البرنامج منذ إطلاقه محلياً في سبتمبر 2023، مسلطاً الضوء على النتائج الإيجابية التي تحققت والمتمثلة في فتح أسواق جديدة وتيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم، وهي التجربة التي عرضتها مصر أيضاً خلال أعمال الدورة العشرين من هيئة تدابير الصحة النباتية (CPM 20).

وأكد "المنسي" في كلمته أن الاستثمار المستدام في صحة النبات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتيسير حركة التجارة الآمنة، فضلاً عن بناء نظم زراعية مرنة وقوية قادرة على التغلب على الصدمات الدولية وتأثيراتها المختلفة.