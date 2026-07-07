أزمة مبابي وسيليستى نائبة مجلس الشيوخ بباراجواي .. الرئيس الفرنسي يدعم نجم منتخبه وحكومة باراجواي تتحرك

دخل كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا في أزمة كبيرة مع برلمانية في الباراجواي على خلفية عدم مصافحة حارس باراجواي أورلاندو.

وقالت سيليستي أماريلا، عضو مجلس الشيوخ في باراجواي:هذا الوحش لم يتعلم حتى الكتابة. بدلًا من حليب الأم، نشأ وهو يمتص جوز الهند، وأكثر الكائنات المتعلمة التي سمعها كانت الشمبانزي.

تصريحات عنصرية من نائبة باراجواي

وأضافت نائبة باراجواي : كان يجب أن ترفع له الإصبع الوسطى، أورلاندو جيل، كاميروني مُستعمَر، يتظاهر بأنه فرنسي، حاقد، ثري حديثًا، متعجرف وقبيح.

وواصلت : كان متوترًا وخائفًا طوال المباراة، مثل فريقه بالكامل. لم يتمكنوا حتى من تسجيل هدف واحد، إلى أن حالفهم الحظ بركلة جزاء. الشيء الوحيد الذي يلومه كثير منا على الفريق هو عدم إعطائه صفعة بعد نهاية المباراة. ولست حتى من مشجعي كرة القدم.

مبابي يرد على التصريحات المسيئة

ولم يقف كيليان مبابي دون رد على إساءة النائبة حيث رد عبر حسابه بمنصة أكس “ تويتر سابقة”: السيدة سيليستي أماريلا، أنتِي امرأة حقيرة وغير جديرة بالمنصب الذي تشغلينه، أنتِي لا تمثلين باراجواي، ذلك البلد الذي أظهر الشغف والشرف طوال المنافسة.

وواصل مبابي حديثه : بسبب تهورك وعنصريتك الصريحة، نسي العالم بأسره المسيرة والجهد التاريخي اللذين بذلهما لاعبو منتخبكم خلال كأس العالم.

وأكمل : لم يعد أحد يتذكر سوى مسؤولة غير كفؤة تقدم أسوأ صورة ممكنة عن بلدها، لن أسمح أبدًا لأمثالك بأن ينشروا كراهيتهم وعنصريتهم في أنحاء العالم.

ماكرون يدعم مبابي

ودخل على خط الأزمة الحادة بين مبابي ونائبة مجلس شيوخ باراجواي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعلن دعمه لمبابي، وقال له عبر حسابه: هدف آخر من كيليان مبابي، وهذه المرة ضد العنصرية، كل دعمي له.

وواصل الرئيس الفرنسي قائلا : عندما تصبح الكلمات قذرة، تبقى قيمنا راسخة: الكرامة، والاحترام، والأخوة.

رد حكومة باراجواي

جاء رد حكومة جمهورية باراجواي في بيان رسمي مستنكرتا فيه تصريحات السيناتور سيليستي أماريلا لـ مبابي مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتعارض مع القيم والمبادئ التي تلهم التعايش السلمي واحترام الكرامة الإنسانية التي تعززها بلادنا.

وواصل البيان الحكومي : باراجواي جمهورية ديمقراطية تقوم على مبادئ الفصل والاستقلال بين السلطات، وإن التصريحات الصادرة عن المشرعة المذكورة تقع حصرًا ضمن مسؤوليتها الفردية كعضو في السلطة التشريعية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية باراجواي أو شعب باراجواي.

وأكدت حكومة باراجواي التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة، والاحترام بين جميع الناس، فضلًا عن مكافحة العنصرية، ورهاب الأجانب، والتعصب، وكل أشكال الكراهية والتمييز.