الصور الأولى لانفجارات دمشق قرب مقر إقامة ماكرون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بعرض الصور الأولى للانفجارات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى سوريا.

وبحسب مصدر أمني سوري، فإن الانفجارات نجمت عن عبوات ناسفة بدائية الصنع، فيما سارعت قوات الأمن إلى فرض طوق أمني في محيط الموقع وبدأت عمليات تمشيط وتحقيق لكشف ملابسات الحادث والمتورطين فيه.

وكان قصر الإليزيه قد أكد في وقت سابق أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع دوي الانفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري، مشيرًا إلى أن الزيارة الرسمية استمرت وفق جدولها المقرر.