عموتة يكشف كواليس مفاوضاته مع الأهلي: عبد الحفيظ أول من تواصل معي

كشف المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن تفاصيل المفاوضات التي سبقت توليه القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن الاتصالات بدأت قبل عدة أشهر، وانتهت بالاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد.

وقال عموتة، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، إن أول من تواصل معه كان سيد عبد الحفيظ منذ عدة أشهر، قبل أن يعقد جلسة مع ياسين منصور، رئيس شركة الكرة بالنادي، حيث تم الاتفاق على كافة بنود التعاقد.

وأضاف: "يشرفني أن أتولى مسؤولية أكبر نادٍ في أفريقيا، وسنعمل جميعًا يدًا بيد من أجل تحقيق طموحات جماهير الأهلي، التي تستحق دائمًا المنافسة على جميع البطولات".

وتطرق المدير الفني المغربي إلى ملف التعاقدات، مؤكدًا أن باب اختيار اللاعبين المحترفين سيكون مفتوحًا أمام جميع الجنسيات، موضحًا أن الأفضلية لن تكون مرتبطة بجنسية معينة.

وأوضح عموتة: "إذا توافرت المواصفات الفنية المطلوبة في لاعب مغربي فسيكون مرحبًا به، لكننا نتعامل مع نادٍ كبير، والمعيار الوحيد سيكون مصلحة الأهلي وما يحتاجه الفريق، وليس جنسية اللاعب".