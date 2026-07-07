وزير خارجية فرنسا: مساعٍ لنشر بعثة دفاعية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن بلاده تبذل جهودًا للسماح بنشر بعثة ذات طابع دفاعي بحت بهدف تسهيل استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها الوزير الفرنسي مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وفق بيان صادر اليوم /الثلاثاء/ عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وشدد الوزيران على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق، كما جددا دعمهما واستعدادهما للإسهام في الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية نهائية للصراع في لبنان، لاسيما في إطار المفاوضات المباشرة الجارية بين إسرائيل ولبنان في واشنطن.

كما أكد الجانبان عمق العلاقات الفرنسية-السعودية، معربين عن رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات.