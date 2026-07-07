شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب

أعلنت محافظة الإسكندرية رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي، بالإضافة إلى شواطئ ستانلي، ونبيل الشاذلي، والأنفوشي الشرقي، ورأس التين الشرقي، في ضوء التقارير التي أفادت بارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية.

رفع الراية الحمراء بعدد من الشواطئ

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع الراية الحمراء يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على أرواح المواطنين ورواد الشواطئ، مشيرة إلى أن الراية الحمراء تعني منع نزول البحر نهائيًا، نظرًا لخطورة حالة البحر الحالية، وذلك لتجنب وقوع أي حوادث أو حالات غرق.

وناشدت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين ورواد الشواطئ ضرورة الالتزام الكامل بالرايات التحذيرية والتعليمات الصادرة من رجال الإنقاذ والعاملين بالشواطئ، وعدم النزول إلى مياه البحر حتى استقرار الأحوال الجوية والبحرية.

وأوضحت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي بعد متابعة ميدانية مستمرة وتقييم دقيق لحالة البحر، مؤكدة أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن فرق الإنقاذ تواصل متابعة الشواطئ على مدار الساعة للتعامل مع أي مستجدات.