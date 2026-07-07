برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استعراض قدرات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، على هامش افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، وتؤكد أن مصر تمتلك منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة وسرعة، بما يحافظ على أمن الوطن واستقرار مؤسساته.

وأوضح توفيق أن الدولة المصرية لم تعد تعتمد على رد الفعل في إدارة الأزمات، وإنما أصبحت تنتهج سياسة تقوم على التخطيط المسبق واستشراف المخاطر والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، وهو ما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة بكفاءة في مختلف الظروف، ويعزز من قدرة الدولة على حماية المواطنين وصون مقدراتها.

بناء الإنسان المصري يمثل أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما شهدته الفعالية من عرض للإمكانات الفنية والتكنولوجية ومنظومات القيادة والسيطرة يعكس حجم الاستثمارات التي وجهتها الدولة لتطوير بنيتها المؤسسية، لافتًا إلى أن بناء الإنسان المصري وتأهيل الكوادر القادرة على إدارة الأزمات يمثل أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة تفرض على الدول امتلاك مؤسسات قوية ومرنة تستطيع اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، وهو ما نجحت الدولة المصرية في تحقيقه من خلال تطوير منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة جميع أجهزة الدولة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل آثار أي تحديات طارئة.

وأكد حازم توفيق، أن رسائل الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف الحفاظ على الأمن القومي، واستمرار مسيرة التنمية، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية مكتسباتها، مؤكدا أن ما تحقق يمثل نموذجًا للدولة الحديثة القادرة على الجمع بين التنمية الشاملة والجاهزية الكاملة لمواجهة الأزمات.