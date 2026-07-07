برلماني: استعراض الرئيس السيسي لقدرات الدولة يعكس قوة المؤسسات وجاهزيتها لمواجهة الأزمات

أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استعراض إمكانات أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث تؤكد أن الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة متكاملة قادرة على حماية الأمن القومي وضمان استمرارية عمل مؤسساتها في مختلف الظروف.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهدته الدولة من تطوير شامل في البنية المؤسسية خلال السنوات الماضية لم يكن يهدف فقط إلى تنفيذ مشروعات التنمية، وإنما إلى بناء أجهزة تمتلك أعلى درجات الجاهزية والكفاءة في التعامل مع الأزمات والتحديات، بما يحافظ على استقرار الدولة ويصون مقدراتها.

وأشار إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تؤكد أهمية امتلاك منظومات متقدمة لإدارة المخاطر، تعتمد على المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما حرصت القيادة السياسية على ترسيخه من خلال تطوير منظومات القيادة والسيطرة والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الاستثمار في التدريب المستمر وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح من أهم عناصر نجاح أي دولة في إدارة الأزمات، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في هذا الملف، بما يعزز من قدرتها على مواجهة مختلف السيناريوهات بكفاءة واحترافية.

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، على أن رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن حماية الأمن القومي والتنمية يسيران في مسار واحد، وأن بناء الدولة الحديثة يقوم على امتلاك مؤسسات قوية قادرة على العمل في جميع الظروف، بما يحفظ أمن المواطنين ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.