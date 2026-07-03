بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم يتصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب انطلاق المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى ملايين المشجعين إلى معرفة القنوات المجانية الناقلة للمباراة وكيفية ضبط أجهزة الاستقبال لمتابعة اللقاء دون اشتراك.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب المصري في دور المجموعات، ليحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية ويواصل حلمه في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.



تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

يبحث عشاق الكرة المصرية عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم بعدما أعلنت شبكة beIN Sports نقل المباراة عبر قناتها المفتوحة، في خطوة تمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء مجانًا دون الحاجة إلى الاشتراك في الباقات المشفرة.

وتخصص الشبكة تغطية استثنائية للمباراة تشمل استوديوهات تحليلية قبل وبعد اللقاء، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكرة العربية، لتحليل الجوانب الفنية وأبرز نقاط القوة والضعف لدى المنتخبين.

ويعد تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم من أكثر العبارات بحثًا على محركات البحث مع اقتراب موعد انطلاق المواجهة.

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

تقام المباراة مساء اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب دالاس ستاديوم بمدينة أرلينجتون في ولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، بينما يسعى المنتخب الأسترالي إلى استغلال خبراته في المباريات الإقصائية من أجل حجز بطاقة التأهل.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات

يمكن استقبال القناة من خلال البيانات التالية:

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ويظل تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم الخيار الأول للجماهير المصرية الراغبة في متابعة اللقاء مجانًا بجودة عالية.



تردد قناة beIN Sports المفتوحة على عرب سات

كما يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ويتيح هذا التردد متابعة المباراة في عدد كبير من الدول العربية، مع تغطية شاملة لجميع أحداث اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

إلى جانب البث المجاني، تنقل المباراة أيضًا عبر عدد من القنوات المشفرة التابعة لشبكة beIN Sports، وهي:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 5 (تعليق باللغة الإنجليزية)

beIN SPORTS MAX 6 (تعليق باللغة الفرنسية)

beIN FIFA World Cup المفتوحة

وتوفر هذه القنوات تغطية متميزة واستوديوهات تحليلية متخصصة طوال يوم المباراة.

معلق مباراة مصر وأستراليا

أعلنت شبكة beIN Sports إسناد مهمة التعليق على اللقاء إلى:

علي محمد علي عبر قناة beIN المفتوحة وbeIN SPORTS MAX 1.

علي سعيد الكعبي عبر قناة beIN SPORTS MAX 3.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية ضخمة داخل مصر وخارجها، خاصة مع أهمية اللقاء في مشوار الفراعنة بالمونديال.

كيف تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32؟

نجح المنتخب المصري في التأهل إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، بعد أداء قوي خلال مرحلة المجموعات.

وجاءت نتائجه كالتالي:

التعادل أمام بلجيكا بنتيجة 1-1.

الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

التعادل أمام إيران بنتيجة 1-1.

وبهذه النتائج، ضرب المنتخب الوطني موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.



مشوار منتخب أستراليا في البطولة

وصل المنتخب الأسترالي إلى دور الـ32 بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة، عقب تحقيق النتائج التالية:

الفوز على تركيا بنتيجة 2-0.

الخسارة أمام الولايات المتحدة بنتيجة 0-2.

التعادل مع باراجواي بدون أهداف.

ويسعى المنتخب الأسترالي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يطمح منتخب مصر إلى كتابة فصل جديد في تاريخه بكأس العالم.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

تضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، محمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أسامة فيصل.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

إلى جانب تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم، توجد عدة قنوات مجانية تنقل عددًا من مباريات البطولة، من أبرزها:

القناة الجزائرية الرياضية الأرضية.

القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT.

TRT 4K.

TRT Sport.

La 1 HD.

La 2 HD.

BBC.

ITV.

وتختلف حقوق بث المباريات من دولة إلى أخرى، لذلك يُنصح بالتأكد من خريطة البث في كل منطقة.



كيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة اللقاء أيضًا عبر تطبيق TOD، الذي يوفر بثًا مباشرًا بجودة عالية، بالإضافة إلى الإعادة والملخصات والتحليلات الفنية، مما يمنح الجماهير خيارات متعددة لمتابعة المباراة من أي مكان.

وفي الختام، يظل تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم من أكثر الموضوعات بحثًا بين الجماهير المصرية والعربية، مع اقتراب انطلاق المواجهة الحاسمة التي قد تمنح الفراعنة بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

ويترقب الملايين صافرة البداية وسط آمال كبيرة بمواصلة المنتخب الوطني عروضه القوية وتحقيق إنجاز تاريخي جديد في بطولة كأس العالم 2026، فيما يواصل تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم تصدر مؤشرات البحث باعتباره الوسيلة الأسرع لمتابعة اللقاء مجانًا وبجودة عالية.