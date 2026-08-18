الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع وارتفاع تدريجي الأسبوع المقبل

تشهد حالة الطقس تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الحالية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وسط أجواء أقرب إلى معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف، فيما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد عودة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.

كشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 34 و35 درجة مئوية في أغلب الأيام، وقد تسجل 33 درجة خلال بعض الفترات، لتكون حول معدلاتها الطبيعية وأحيانًا أقل منها.

وقال القياتي، في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن الانخفاض في درجات الحرارة بدأ بالفعل منذ أمس، حيث سجلت مناطق عديدة درجات حرارة تراوحت بين 33 و34 درجة مئوية، موضحًا أن التحسن في الأحوال الجوية يمتد كذلك إلى مناطق جنوب الصعيد، التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية.

وأضاف أن جنوب الصعيد قد يسجل خلال هذه الفترة نحو 39 درجة مئوية، لتكون أعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية، رغم استمرار التحسن العام في حالة الطقس.

تغير الكتل الهوائية وراء انخفاض الحرارة

وأوضح المتنبئ الجوي أن انخفاض درجات الحرارة يرجع إلى تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد، حيث بدأت مصر تتأثر بكتل هوائية شمالية بالتزامن مع امتداد مرتفع العروض الوسطى أو مرتفع الأزور، مع تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يعد من أبرز العوامل المؤثرة في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأشار إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على تكوّن بعض السحب المنخفضة خلال فترات الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وقد تمتد أحيانًا إلى مناطق من القاهرة، وهو ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس بشكل جزئي ويساهم في تحسين الأجواء.

ولفت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، مؤكدًا أن فرص الأمطار المحدودة تعد أحد مؤشرات تحسن الأجواء، إلى جانب النشاط النسبي للرياح وهبات الهواء على العديد من مناطق الجمهورية، ما يساعد على تلطيف الطقس، خاصة خلال ساعات المساء.

الأرصاد تحذر المصطافين على شواطئ المتوسط

وجدد القياتي تحذيراته للمصطافين ورواد الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، مطالبًا بضرورة توخي الحذر والالتزام الكامل بتعليمات المسؤولين عن الشواطئ، في ظل نشاط الرياح الذي قد يؤدي أحيانًا إلى ارتفاع طفيف في أمواج البحر.

وأوضح أن حالة الشواطئ قد تعود إلى طبيعتها بداية من غد، مع تراجع ارتفاعات الأمواج إلى أقل من مترين، لكنه شدد على أهمية متابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة المواطنين.

ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

وحول توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، أوضح القياتي أن درجات الحرارة قد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا مع بداية الأسبوع بمعدل درجة إلى درجتين، لتصل إلى 36 درجة، وربما 37 درجة مئوية في منتصف الأسبوع.

وأكد أن الارتفاعات المرتقبة لن تكون بالقوة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، موضحًا أن طبيعة فصل الصيف تتسم بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد.

وأشار إلى أن منخفض الهند الموسمي قد يعاود التأثير على البلاد بشكل أكبر نسبيًا خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتعرف على آخر تطورات الحالة الجوية.