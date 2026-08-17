الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة.. واستمرار المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع





أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا في قيم درجات الحرارة، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الأبعاد”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل نحو 33 درجة مئوية، مشيرة إلى أن القيم الحالية تقترب من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

الإحساس بدرجات الحرارة

وتابعت المتنبئة الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة على الإحساس بدرجات الحرارة.